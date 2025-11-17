В Ленинском районе Челябинска на три недели закрыли движение по важной магистрали. Маршруты автобусов изменятся

Движение по улице Чистопольской в Челябинске частично закрыли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение вводится в связи с проведением строительных работ на теплосетях.

С 18 часов 17 ноября до 8 часов 6 декабря будет закрыто движение транспорта по улице Чистопольской от дома №27 (спорткомплекс «Сигнал») до пересечения с улицей Новороссийской.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и строго следовать временным знакам, расположенным в месте проведения работ.

Ограничения внесут коррективы в схему движения общественного транспорта.

В настоящее время автобусы №61 и №483 временно изменили маршруты:

№61: Чистопольская – Новороссийская – Дербентская – Василевского – Сухомесово;

№483: Парк Гагарина – Новороссийская – Дербентская – Василевского – Старокамышинск.

Посадка и высадка пассажиров будет организована в районе домов №46 и №49 по улице Дербентской, а также в районе спорткомплекса «Сигнал» (в обе стороны).

На маршруты автобусов №19, №58 и №81 ограничение не повлияет.

Челябинск, Виктор Елисеев

