В Ленинском районе Челябинска на три недели закрыли движение по важной магистрали. Маршруты автобусов изменятся

Движение по улице Чистопольской в Челябинске частично закрыли.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение вводится в связи с проведением строительных работ на теплосетях.
С 18 часов 17 ноября до 8 часов 6 декабря будет закрыто движение транспорта по улице Чистопольской от дома №27 (спорткомплекс «Сигнал») до пересечения с улицей Новороссийской.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и строго следовать временным знакам, расположенным в месте проведения работ.
Ограничения внесут коррективы в схему движения общественного транспорта.
В настоящее время автобусы №61 и №483 временно изменили маршруты:
№61: Чистопольская – Новороссийская – Дербентская – Василевского – Сухомесово;
№483: Парк Гагарина – Новороссийская – Дербентская – Василевского – Старокамышинск.
Посадка и высадка пассажиров будет организована в районе домов №46 и №49 по улице Дербентской, а также в районе спорткомплекса «Сигнал» (в обе стороны).
На маршруты автобусов №19, №58 и №81 ограничение не повлияет.
