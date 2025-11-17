Трое челябинцев предстанут перед судом за похищение двух человек и вымогательство

В Челябинске в суд направили уголовное дело в отношении банды вымогателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Челябинска. Они обвиняются в похищении двух человек и вымогательстве.

По версии следствия, в апреле 2025 года горожане выманили на встречу 17-летнего подростка и знакомую челябинца, якобы задолжавшего им 160 тысяч рублей. Молодым людям стали угрожать и требовать рассказать, где скрывается должник.

Когда вымогатели поняли, что добиться ничего не смогут, парня заставили залезть в багажник автомобиля, а девушку затолкали в машину, и отвезли их в гараж. Там отдать долг знакомого потребовали уже у них. В качестве аргумента использовали бейсбольную биту, а также пневматический пистолет, из которого несколько раз выстрелили в похищенных.

Девушке удалось позвонить по телефону и сообщить о похищении. После это молодых людей отпустили, сказав, что обращаться в правоохранительные органы бессмысленно и деньги тем придется отдать.

Двоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск

