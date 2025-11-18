18 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

18.11.2025, вторник

09:00 Челябинск – II всероссийская конференция режиссеров театрализованных представлений и праздников, постановщиков event и креативных направлений (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:00 Челябинск – Обучение спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:00 Челябинск – Праздничное мероприятие Ассоциации реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без наркотиков» (к 10-летию со дня основания) (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

11:00 Челябинск – Литературная гостиная «Новый взгляд на классику» по рассказу «На изломах» А.И. Солженицына (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

11:00 Челябинск – «Утро в библиотеке» с участием ансамбля «Гармония» для ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

12:30 Челябинск – Лекция «Поговорим о Левитане. К 165-летию со дня рождения художника» (Выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)

13:00 Челябинск – Библиоигротека «Читаем, играем» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

13:30 Челябинск – Встреча «Ключ к выразительности: мастерство написания синквейна» с Янисом Грантсом (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Практикум «Электронные книги с «Литресс» и «Библиороссика» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Видеопрезентация «День рождения Деда Мороза» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

15:00 Челябинск – Познавательно-экспериментальная программа «Гости из космоса» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

17:00 Челябинск – Тематическая встреча «Азбука питания» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

17:30 Челябинск – Краеведческий лекторий «Уральские разработки в истории космического «Бурана» ко Дню космического полёта «Бурана» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

