В Челябинске задержали начальника туберкулезной больницы ГУФСИН

Руководитель медучреждения челябинского ГУФСИН задержан за коррупцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, 39-летнего начальника исправительного учреждения подозревают в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, в период с 1 января 2024 по 1 ноября 2025 года начальник специализированной туберкулезной больницы ГУФСИН получил от заключенного телевизор, строительный вагончик и стройматериалы стоимостью не менее 150 тысяч рублей. За это он оказывал покровительство, способствовал созданию благоприятных условий содержания осужденного, закрывал глаза на нарушения режима, облегчал условия содержания, а также разрешал использовать запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны и другие технические средства.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и УСБ ГУФСИН России по региону, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

По месту жительства и работы сотрудника ФСИН, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

