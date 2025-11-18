В Челябинске возбудили уголовное дело после смертельного наезда пьяного лихача на пенсионерку

После смертельного ДТП в Ленинском районе Челябинска в полиции возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 47-летний автомобилист находится изоляторе временного содержания.

Напомним, авария произошла вчера, 17 ноября, на улице Гагарина в Ленинском районе областного центра. Автомобиль «Черри Тиго 4» сбил 70-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. В момент ДТП водитель был пьян.

В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В порядке статьи 91 УПК РФ челябинец водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.

Челябинск

