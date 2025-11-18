Российские рыбаки выловили в 1,4 раза больше лосося, чем за весь 2024 год

Лососевая путина – 2025 оказалась удачнее прошлогодней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , по состоянию на 10 ноября объем добычи водных биоресурсов в России достиг 4 миллионов 189,6 тысячи тонн (на 5% меньше, чем год назад). Об этом сообщает телеграм-канал Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Свыше 75% вылова пришлось на Дальний Восток.

Больше всего рооссийские рыбаки добыли минтая – 1 миллион 960,4 тысячи тонн (+6,6% к уровню 2024 года). Существенно вырос вырос сельди тихоокеанской – 485,7 тысячи тонн (+35%). На тихоокеанский лосось приходится 335,5 тысячи тонн добычи. Это на 42,3% больше показателя за всю лососевую путину-2024. Однако показатель ощутимо ниже на (41,9%), чем в аналогичный период 2023 года.

Также отмечается рост добычи хамса – на 40,6% (до 13,5 тысячи тонн) и кильки – на 8,6% (до 22,8 тысячи тонн).

Падение вылова зафиксировано по иваси (52,3 тысячи тонн, значительное снижение), треске (251,1 тысячи тонн, -18,7%), пикше (50,5 тысячи тонн, -8%), балтийской сельди (20,9 тысячи тонн, -3%), шпротам (34,2 тысячи тонн, -1%).

Производство рыбопродукции превысило 2,5 миллиона тонн, что на 9% меньше аналогичного периода 2024 года. Свыше 1,5 миллиона тонн продукции доставлено в российские порты.

Челябинск

