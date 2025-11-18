В Челябинской области мусоровоз угодил под электричку

Электропоезд врезался в мусоровоз недалеко от Аргаяша.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла сегодня, 18 ноября, недалеко от села Аргаяш.

Электропоезд, следовавший по маршруту «Верхний Уфалей – Челябинск», столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим твердые коммунальные отходы. От удара машина перевернулась.

По словам очевидцев, в кабине мусоровоза находились два человека.

Машинист электрички не пострадал. Некоторые из пассажиров не стали дожидаться развязки, решив проделать оставшуюся часть пути на такси.

Челябинск, Виктор Елисеев

