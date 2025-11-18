Владелец «Солнечной долины» добился выведения застроенных участков из состава лесного фонда

Суд снял статус леса с земельных участков, на которых расположен горнолыжный курорт.

Как сообщили РИА «Новый День» в объединенной пресс-службе судов Челябинской области, арбитражный суд региона удовлетворил иск миасского бизнесмена Олега Сиротина о признании незаконным отказа главного управления лесами области в исключении из государственного лесного реестра 35 земельных участков, расположенных в Сыростане.

Предприниматель с заявлением обратился в суд весной текущего года. Ссылаясь на «лесную амнистию» он просил исключить из реестра лесных земель территории в 181,2 гектара. Именно здесь возведена инфраструктура горнолыжного курорта «Солнечная долина».

«Заявление удовлетворено в полном объеме», – сообщают в объединенной пресс-службе судов Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

