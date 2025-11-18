В Челябинской области продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ

На Южном Урале продолжается осенний подъем заболеваемости ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе оценивается как не эпидемическая. Однако фиксируется сезонный подъем заболеваемости, характерный для этого периода года.

За прошедшую неделю зарегистрировано 51,8 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения области, что ниже уровня эпидемического порога на 41%.

Лабораторные исследования свидетельствуют, что в данный момент заболеваемость ОРВИ обусловлена на Южном Урале, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции.

В Челябинской области продолжается вакцинация против гриппа. По состоянию на 14 ноября прививки против гриппа получили более 1 миллиона 650 тысяч южноуральцев, в том числе более 470 тысяч детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

