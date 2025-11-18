Южноуральские строители заплатили 100 тысяч рублей за падение качели на ребенка

В Еткульском районе подрядная организация возместила моральный вред ребенку, пострадавшему от упавшей качели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еткульского района обратилось в суд по результатам проверки, проведенной по заявлению матери ребенка.

Летом сего года в селе Шибаево проводились работы по благоустройству детской спортивно-игровой площадки в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В августе на 9-летнего мальчика упали качели, когда он попытался на них покачаться. Конструкция оказалась не закреплена.

При этом не было ни заградительных лент, ни запретительных знаков, ограничивающие доступ к строящейся детской площадке.

Ребенка увезли в больницу с ушибом легкого и закрытой травмой грудной клетки.

Прокурор обратился в суд с иском к подрядной организации ООО «ЭММИ» о компенсации причиненного морального вреда.

В процессе рассмотрения гражданского дела подрядчик выплатил родителям пострадавшего 100 тысяч рублей.

Челябинск

