На безрыбье. Главу Локомотивного переизбрали на четвертый пятилетний срок

На выборах мэра Локомотивного конкуренции не получилось.

Как рассказали РИА «Новый День» в Собрании депутатов Локомотивного городского округа, выборы состоялись в минувшую пятницу, 14 ноября.

Всего к участию в конкурсе на замещение должности главы города допустили трех кандидатов: действующий глава Александр Мордвинов, бухгалтер Антон Мастюк и системный администратор Вадим Эссерт.

Однако по решению конкурсной комиссии в финал вышли лишь двое – Мордвинов и Мастюк.

Голосование за мэра было открытым. Все депутаты единогласно выбрали действующего главу.

Это будет четвертый срок 68-летнего политика на посту градоначальника одного из самых депрессивных муниципалитетов Южного Урала.

Александр Мордвинов родился в 1957 году в Кунгуре (Пермская область). В 1975 году был призван в бригаду РВСН, дислоцированную в Шадринске.

По окончании срочной службы решил продолжил карьеру военного. В 1981 году окончил Рижское высшее военно-политическое училище ракетных войск и был направлен в 59-ю Карталинскую ракетную дивизию, расположенную в поселке Солнечный (с 1992 – поселок Локомотивный, с 2004 – городской округ).

С 1990 года четырежды избирался депутатом местного совета. С 1997 по 2010 год – председатель Собрания депутатов Локомотивного городского округа.

С марта 2010 года бессменно руководит муниципалитетом.

Челябинск, Виктор Елисеев

