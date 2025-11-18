На безрыбье. Главу Локомотивного переизбрали на четвертый пятилетний срок

На выборах мэра Локомотивного конкуренции не получилось.
Как рассказали РИА «Новый День» в Собрании депутатов Локомотивного городского округа, выборы состоялись в минувшую пятницу, 14 ноября.
Всего к участию в конкурсе на замещение должности главы города допустили трех кандидатов: действующий глава Александр Мордвинов, бухгалтер Антон Мастюк и системный администратор Вадим Эссерт.
Однако по решению конкурсной комиссии в финал вышли лишь двое – Мордвинов и Мастюк.
Голосование за мэра было открытым. Все депутаты единогласно выбрали действующего главу.
Это будет четвертый срок 68-летнего политика на посту градоначальника одного из самых депрессивных муниципалитетов Южного Урала.
Александр Мордвинов родился в 1957 году в Кунгуре (Пермская область). В 1975 году был призван в бригаду РВСН, дислоцированную в Шадринске.
По окончании срочной службы решил продолжил карьеру военного. В 1981 году окончил Рижское высшее военно-политическое училище ракетных войск и был направлен в 59-ю Карталинскую ракетную дивизию, расположенную в поселке Солнечный (с 1992 – поселок Локомотивный, с 2004 – городской округ).
С 1990 года четырежды избирался депутатом местного совета. С 1997 по 2010 год – председатель Собрания депутатов Локомотивного городского округа.
С марта 2010 года бессменно руководит муниципалитетом.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»