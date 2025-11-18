Ветер на Южном Урале разгонится до 20 метров в секунду

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 19 ноября, в отдельных районах региона ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, на отдельных участках дорог – гололедица.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения. Южноуральцам рекомендуют, по возможности, скорректировать свои планы на дальние поездки.

Пешеходам советуют выбирать обувь с нескользкой подошвой, планировать маршрут заранее, чтобы не спешить. Ни в коем случае не бежать к автобусу: спокойный шаг безопаснее.

Телефоны вызова экстренных служб 101 и 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

