В челябинских гаражах полиция накрыла нелегальный склад сигарет на 3,5 миллиона рублей

У предприимчивого челябнца изъяли 27 тысяч пачек с сигаретами.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, склад обнаружили в одном из гаражных кооперативов в Ленинском районе областного центра.
56-летний житель Челябинска организовал в арендованных гаражных помещениях склад для хранения крупной партии немаркированных сигарет. Нелегальная табачная продукция систематически поставлялась в торговые павильоны Ленинского района города. У бизнесмена обнаружили 27 тысяч пачек с сигаретами на общую сумму около 3,5 миллиона рублей.
В настоящее время следствием отдела полиции «Ленинский» решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Полицейские продолжают сбор и закрепление доказательственной базы.
Челябинск
