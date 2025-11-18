В Челябинске задержали адвоката с миллионной взяткой

В Челябинске оперативники УФСБ задержали члена региональной адвокатской палаты, предложившего клиенту смягчить наказание за 2 млн. рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адвокат обещал выступить в роли посредника между подзащитным и представителями правоохранительных органов. Его «взяли» сегодня при передаче денег.

Сейчас устанавливаются другие участники «сделки».

Челябинск, Павел Зварзин

