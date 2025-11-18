«Трактор» проиграл в первом южноуральском дерби сезона

Челябинский «Трактор» на домашнем льду уступил «Металлургу» из «Магнитогорска» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на лед челябинцы вышли не в лучшем настроении: только вчера главный тренер «Трактора» Бенуа Гру достаточно неожиданно заявил об уходе из клуба – не слишком подходящий фон для игры с единоличным лидером регулярного чемпионата.

И началась игра, по уже сложившейся в этом сезоне недоброй для «черно-белых» традиции, заброшенной в первые же минуты матча шайбой.

На 4-й минуте Роман Канцеров ворвался в зону атаки по левому флангу, обвел Джордана Гросса в круге вбрасывания, прошел на пятак и с неудобной руки поразил ворота «Трактора» – 1:0, «Магнитка» открывает счет.

Хозяева ринулись отыгрываться. К середине первого периода челябинцы в достаточной мере пришли в себя. И Джош Ливо вышел один на один с вратарем «Металлурга», но угодил в штангу. Наконец, И на 9-й минуте Михаил Григоренко получил шайбу на пятаке и отправил ее в ворота гостей – 1:1.

Но практически тут же «черно-белые» остались в меньшинстве. Челябинцам удалось отбиться. Однако сразу после выхода на лед пятого полевого игрока форвард магнитогорцев с пятака расстрелял пустой угол ворот «черно-белых» – 2:1, «Металлург» снова ведет.

Во второй двадцатиминутке команды не снижают скоростей. Однако вратари купируют все острые моменты. Положение «Трактора» осложнилось, когда на 33-й минуте четырехминутным штрафом наказали Михаила Григоренко – челябинец сфолил на Евгении Кузнецове. Но выстояли челябинцы, в том числе благодаря блестящей игре своего голкипера.

А после этого хозяева упустили несколько прекрасных возможностей сравнять счет. И, как водится, не забиваешь ты – забивают тебе.

На 38-й минуте Владимир Ткачев разобрался с Василием Глотовым, отбал шайбу налево Александру Сиряцкому, и тот отправил ее под перекладину ворот челябинцев – 3:1, гости упрочивают свое преимущество.

Первая половина третьего периода также осталась за магнитогорцами. На 48-й минуте встречи вдвоем убежали в атаку Роман Канцеров и Валерий Орехов, Роман отправил поперечную передачу, и Валерий в касание отправил шайбу в ворота Криса Дригера – 4:1.

Но на 51-й минуте гости остались в меньшинстве, и этим тут же воспользовались челябинцы: Григорий Дронов с подачи Виталия Кравцова сокращает отставание хозяев – 2:4.

На 56-й минуте Крис Дригер убежал с площадки, уступив место шестому полевому игроку. И на 57-й минуте Джош Ливо сокращает разрыв до минимума.

На 59-й минуте вновь пестеют ворота у челябинцев. Но сравнять счет «черно-белые» не успевают – 3:4, победа «Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

