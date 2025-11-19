19 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

19.11.2025, среда

10:15 Челябинск – Презентация фильма «Пещерный град» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Специализированная ярмарка вакансий для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и их семей состоится (филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области, ул. Университетская набережная, 123)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Творческое занятие «Рисуем, лепим» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

13:00 Челябинск – Правовая игра «Имею право, но обязан» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Зимний лес» объемная открытка (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Библиоигра «Хранители русского слова» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

14:00 Челябинск – Библиоигра «Знатоки русского слова» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – День словаря «Вселенная в алфавитном порядке» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

16:00 Челябинск – Вечер музыки «Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь» к 105-летию со дня рождения композитора Яна Френкеля с участием профессиональных и самодеятельных артистов (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Танцевальный флешмоб «Зумба» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

