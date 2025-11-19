Полиция накрыла в Челябинской области сеть нелегальной торговли спиртным и сигаретами. Изъято продукции на 4,5 миллиона

Полиция задержала крупных оптовых торговцев контрафактными спиртным и табачными изделиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся реализацией немаркированной табачной и алкогольной продукции на территории четырех городов региона.

Полиция с Челябинской таможней при силовой поддержке спецподразделения территориального управления Росгвардии провели обыски в частных домах жителей Троицка и Южноуральска. В результате изъято 35 тысяч пачек немаркированных табачных изделий и более 1200 единиц алкогольной продукции без маркировки. Общая стоимость изъятого превышает 4,5 миллиона рублей.

Криминальные бизнесмены, отец и сын, наладила схему распространения контрафактной продукции через сеть доверенных лиц в Челябинске, Копейске, Троицке и Южноуральске.

В настоящее время в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Челябинской области проводится экспертиза изъятой продукции. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Полиция продолжает устанавливать компаньонов криминальной семьи.

Челябинск, Виктор Елисеев

