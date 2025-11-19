В пригороде Челябинска может появиться улица Жириновского

Одну из улиц Копейска предложили назвать именем основателя ЛДПР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , до конца ноября текущего года комиссия администрации Копейска рассмотрит вопрос о присвоении одной из улиц города имени Владимира Жириновского. Об этом сообщили в местном отделении ЛДПР.

С инициативой назвать одну из новых улиц города – спутника Челябинска в честь основателя Либерально-демократической партии России выступили активисты партии. Местное отделение собрало необходимые документы, подписи и направило обращение в мэрии.

«Мы очень надеемся, что комиссия примет положительное и справедливое решение. Увековечить память о Владимире Жириновском в нашем городе – это достойный шаг в честь человека, всю жизнь посвятившего служению народу России», – заявляют либерал-демократы в своем паблике в социальных сетях.

В следующем году исполнится 80 лет со дня рождения политика. Созданной в 1992 году ЛДПР Жириновский руководил до своей смерти в апреле 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

