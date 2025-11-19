российское информационное агентство 18+

Среда, 19 ноября 2025, 10:03 мск

Новости Челябинск

В пригороде Челябинска может появиться улица Жириновского

Одну из улиц Копейска предложили назвать именем основателя ЛДПР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до конца ноября текущего года комиссия администрации Копейска рассмотрит вопрос о присвоении одной из улиц города имени Владимира Жириновского. Об этом сообщили в местном отделении ЛДПР.

С инициативой назвать одну из новых улиц города – спутника Челябинска в честь основателя Либерально-демократической партии России выступили активисты партии. Местное отделение собрало необходимые документы, подписи и направило обращение в мэрии.

«Мы очень надеемся, что комиссия примет положительное и справедливое решение. Увековечить память о Владимире Жириновском в нашем городе – это достойный шаг в честь человека, всю жизнь посвятившего служению народу России», – заявляют либерал-демократы в своем паблике в социальных сетях.

В следующем году исполнится 80 лет со дня рождения политика. Созданной в 1992 году ЛДПР Жириновский руководил до своей смерти в апреле 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

