Челябинцев возмутили ушлые фотографы на Кировке и в парке гагарина, предлагающие сфотографироваться с совой

Общественники потребовали пресечь деятельность «фотографов-живодеров».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жестокий бизнес перекочевал в регионы после ужесточения закона в Сочи. Теперь он добрался до Южного Урала. Это не на шутку обеспокоило горожан.

«Нам приходит много жалоб на то, что на Кировке и в парке Гагарина группы из 8-9 человек эксплуатируют 15 диких сов. Фото с птицей – 1000 рублей, сообщают южноуральцы. За день таких снимков продают десятки. Деньги, по словам жителей, стекаются в общую копилку», – рассказали активисты.

Следует понимать, что совы – ночные животные, напоминают общественники. Днем они спят. «Но бизнес идет, и птиц вынуждают «работать», поворачивают им головы к камере, слепят вспышками, не дают отдыхать, сбивая их естественные биоритмы. Проще говоря, медленно убивают», – возмущается представитель общественной организации.

К тому же, использование животных для фотосессий на Кировке официально запрещено, напоминают активисты. Условия содержания, ветеринарные документы, происхождение птиц – все это вызывает вопросы и опасения, касающиеся здоровья горожан. Однако, в отличие от Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи, где приняты местные законы, запрещающие подобную деятельность, в Челябинске такого нормативного акта нет, сетуют челябинцы.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой срочно принять меры и пресечь эту незаконную деятельность. Также они обратились в налоговую службу с требованием проверки и к главе Челябинска с предложением разработать и принять нормативно-правовой акт, запрещающий эксплуатацию животных в развлекательных целях на территории муниципалитета.

Челябинск

