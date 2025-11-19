Южноуральцы спасли лебедя, вмерзшего в лед

Лебедь вмерз в лед озера в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, о попавшей в ледяную ловушку птице местные жители рассказали в социальных сетях.

Один из неравнодушных южноуральцев сообщил о вмерзшем в лед на озере Песчаное лебеде по телефону 112.

Сотрудники 73-го пожарно-спасательного отряда Троицкого гарнизона, свободные от несения службы, выехали на место. «Лебедь находился в 100 метрах от берега. Спасатели на лодке добрались до него, накрыли пледом и бережно погрузили в судно. Он практически не сопротивлялся, так как был уже обессилен», – рассказали в экстренном ведомстве.

На данный момент состояние птицы стабилизировалось. Пока ее передали под присмотр одного из местных жителей. Решается вопрос о дальнейшем местопребывании лебедя.

Челябинск, Виктор Елисеев

