Приговор экс-главе ЮУ КЖСИ об условном сроке отменили

Дело бывшего гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко отправили на новое рассмотрение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении генерального директора АО СЗ «ЮУ КЖСИ» Владимира Атаманченко, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями.

Напомним, по данным следствия, в период с ноября 2021 года по август 2023 года топ-менеджер АО «Специализированный застройщик «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций» (находится в собственности правительства региона), используя свои служебные полномочия, получил в качестве займа из кассы корпорации 34,3 миллиона рублей. Деньги перечислили с расчетного счета акционерного общества на его личные банковские счета. Впоследствии он потратил их на возврат личных денежных займов.

В результате противоправных действий экс-гендиректора корпорация понесла крупный материальный ущерб, а ее авторитет оказался подорван, настаивали в ходе судебного процесса следователи и государственный обвинитель.

В сентябре сего года Центральный районный суд Челябинска признал Атаманченко виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Прокурор обжаловал приговор, указав на допущенные нарушения уголовного закона при учете смягчающих обстоятельств, несправедливость и чрезмерную мягкость назначенного наказания, необоснованный отказ в рассмотрении исковых требований и нарушение прав представителя потерпевшего на возмещение вреда. С апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию обратился и представитель ЮУ КЖСИ, прибегнув к аналогичным аргументам.

Областной суд приговор Центрального районного суда Челябинска отменил, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Челябинск

