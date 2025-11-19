В России стали чаще покупать искусственные елки

В России увеличились продажи искусственных елок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , минимальный новогодний набор подорожал в октябре 2025 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,2 тысячи рублей. Таковы данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Исследование учитывало как онлайн-, так и оффлайн-продажи в сетевых и несетевых магазинах.

Больше всего подорожали искусственные ели и елочные игрушки. Медианная цена синтетических елок в прошлом месяце достигла 3640 рублей, что на 15% выше, чем год назад. Но это не снизило интерес к ним покупателей: число покупок увеличилось на 10%.

Цена набора елочных игрушек увеличилась на 16% (до 497 рублей), а натуральные продажи подросли на 8%.

Гирлянды подорожали на 13% (медианная цена 593 рубля). Покупали их на 3% чаще, чем в октябре 2024 года.

Елочная звезда выросла в цене на 6% (до 305 рублей), а число покупок этого товара – выше на 9%.

Самым доступным новогодним украшением остается мишура. Медианная цена на нее составляла 159 рублей, что на 8% выше, чем год назад. В натуральном выажении продажи увеличились на 10%.

Таким образом, условный минимальный новогодний набор подорожал на 13% год к году, добравшись до 5194 рублей.

«Динамика продаж новогодней атрибутики осенью продолжает зависеть от погодного фактора, в частности от формирования раннего снежного покрова. Тем не менее, на фоне низкой базы прошлого года, этой осенью, несмотря на отсутствие снега, снижения покупательской активности не произошло», – отмечают в «Чек Индексе».

Более того, специфически новогодние товары массово появились во многих магазинах и на онлайн-площадках раньше – уже в конце сентября. Это способствовало более раннему старту продаж и высоким объемам в октябре, считают аналитики.

При этом они отмечают тенденцию к выбору более дорогих и долговечных искусственных елей, а также к приобретению больших комплектов украшений, что закономерно повышает средний чек.

С выпадением снега и приближением декабря, под влиянием предпраздничного ажиотажа, ожидается продолжение роста покупок в более бюджетном, массовом сегменте.

Челябинск

