Пьяный челябинец припарковался на чужом авто, убегая от полиции

Челябинские автоинспекторы задержали пытавшегося скрыться от преследования нетрезвого водителя иномарки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудникам ГАИ областного центра пришлось пуститься в погоню за автомобилем «Чанган», водитель которого категорически отказывался останавливаться.

О подозрительном поведении челябинца, управлявшего иномаркой, бдительные горожане сообщили в специальный бот в «Телеграме».

«После получения сигнала все ближайшие экипажи дорожно-патрульной службы были ориентированы на поиск данного транспортного средства, – рассказали в силовом ведомстве. – Вскоре одним из экипажей ДПС иномарка была замечена на улице Братьев Кашириных». Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился и вышел из машины. Но вместо этого челябинец рванул с места и попытался скрыться.

Во время погони иномарка свернула в один из дворов, где с разгона залетела левым бортом на припаркованный у многоэтажки автомобиль «Киа Рио».

Любителя убегать от полиции задержали. Мужчина явно был пьян. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

В отношении задержанного челябинца составлены административные протоколы по фактам невыполнения законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также неповиновения законному требованию сотрудника полиции.

Авто гонщика поместили на специализированную стоянку.

Нарушителя доставили в отдел Госавтоинспекции для дальнейшего процессуального оформления, после чего материалы будут направлены в суд для принятия решения по существу.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube