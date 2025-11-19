Заклеившего детские рисунки рекламой концерта челябинца оштрафовали

Расклейщика рекламы концерта Ваенги в Челябинске оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, личность нарушителя, наклеившего афиши концерта на детские рисунки, челябинские полицейские установили по видеоматериалам, предоставленным администрацией города.

Мужчину задержали и доставили сначала в отдел полиции, а затем и в управление по контролю и координации благоустройства города, где составили протокол об административном правонарушении.

Челябинец признал свою вину. За размещение двух афиш на городских арт-объектах ему придется заплатить два штрафа – по 5 тысяч рублей каждый.

Напомним, 5 ноября два инженерных шкафа, расписанные школьниками в рамках проекта «Город в красках» оказались заклеены афишами концерта Елены Ваенги. После снятия рекламы рисунки пострадали, но авторы проекта смогли их восстановить.

«Выявление незаконной расклейки афиш в Челябинске и привлечение нарушителей к ответственности происходит на постоянной основе. С начала года административной комиссией города рассмотрено 211 дел, связанных с подобными инцидентами. По ним вынесены штрафы на общую сумму почти 2,4 миллиона рублей», – подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Челябинск

