Жительница южноуральского Троицка заживо сожгла новую пассию своего бывшего

В Троицке полицейские задержали подозреваемую в убийстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пожар произошел в частном доме на улице Школьной вечером 13 ноября.

Когда огонь потушили, на пепелище обнаружили труп 53-летней женщины. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и Следственного комитета России пришли к выводу, что причиной пожара стал поджог.

По подозрению в совершении преступления задержали 46-летняя соседку, ранее дважды судимую за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и имущественное преступление.

Оказалось, что на поджог женщина решилась из-за ревности к бывшему сожителю. Собираясь таким образом убить неверного, она облила легковоспламеняющейся жидкостью стены дома и подожгла его, зная, что внутри находились люди: экс-возлюбленный, его мать, а также новая знакомая мужчины.

Хозяйка жилища и ее сын успели выбежать из горящего здания, а вот 53-летняя знакомая погибла. Как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, причиной смерти стало отравление угарным газом.

В настоящее время следователями СУ СК России по Челябинской области продолжается расследование уголовного дела по признакам убийства, совершенного общеопасным способом. Троичанка заключена под стражу.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube