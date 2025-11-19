Ведущему спортивному вузу Урала представили нового руководителя. Из Норильска

Обязанности ректора самого скандально известного вуза Челябинска будет человек из Заполярья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского государственного университета физической культуры, заместитель директора департамента образования, науки и международных отношений Минспорта России Максим Боев представил коллективу вуза и.о. ректора Виталия Игнатенко. Он приступит к своим обязанностям уже завтра, 20 ноября.

До своего нового назначения Игнатенко занимал должность проректора по образовательной деятельности и молодежной политике Заполярного государственного университета имени Николая Федоровского (в 2023 году он участвовал в выборах ректора, но уступил нынешнему главе вуза Евгению Голубеву). Также работал начальником управления образовательной политики Донского государственного технического университета.

Виталий Игнатенко заменит на посту ректора ведущего спортивного вуза Урала Евгения Черепова, задержанного в июне текущего года.

Напомним, последний возглавил вуз в качестве исполняющего обязанности руководителя в марте сего года. И это была первая за долгие годы смена власти в УралГУФК без вмешательства силовиков. К покидавшему пост ректора Сергею Серикову у правоохранителей вопросов не было. В отличие от его предшественников. Евгений Орехов и Леонид Куликов покинули ректорское кресло не по своей воле: Орехов получил срок за многомиллионную взятку, Куликова осудили за хищение средств вуза.

Однако через несколько месяцев Евгения Черепова также задержали – за взятки. Правда, претензии силовиков касались его работы на предыдущем месте. По версии следствия, в 2023-2024 годах преподаватель, занимавший тогда должность заведующего кафедрой физического воспитания и здоровья института спорта, туризма и сервиса (входит в структуру Южно-Уральского государственного университета), получил от одного из студентов не менее 20 тысяч рублей. После этого учащийся получил положительные оценки при проведении текущего контроля успеваемости, хотя не был ни на лекциях, ни практических занятиях, а также не сдавал зачеты и экзамены.

Кроме того, в июне 2024 года преподаватель обещал решить проблемы с оценками и другому студенту института. Но уже за 200 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube