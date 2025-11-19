Десятки многоэтажек на северо-западе Челябинска остались без водоснабжения

Несколько кварталов на северо-западе Челябинска остались без водоснабжения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, ограничение введено в связи с ремонтными работами на водоводе в районе дома №137 по улице Братьев Кашириных.
Представители предприятия предупреждают, что в границах улиц Чичерина – Братьев Кашириных – Ворошилова – проспекта Победы «возможно снижение давления воды». Однако, как сообщают жители северо-запада, в домах, попавших под ограничение, вода поднимается только на первые этажи. Завершить работы планируется к утру завтрашнего дня.
Для бесперебойного водоснабжения организована работа водоматов в бесплатном режиме по адресам:
улица Чичерина, 27, 37б;
улица 40 лет Победы, 26;
улица 250 лет Челябинска, 1а, 11;
улица ул. Братьев Кашириных, 118а;
улица Университетская Набережная, 103.
Кроме того, организован подвоз воды. «Спецтранспорт прибыл к жилому дому №131а по улице Братьев Кашириных», – уточнили в МУП ПОВВ.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»