Десятки многоэтажек на северо-западе Челябинска остались без водоснабжения

Несколько кварталов на северо-западе Челябинска остались без водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, ограничение введено в связи с ремонтными работами на водоводе в районе дома №137 по улице Братьев Кашириных.

Представители предприятия предупреждают, что в границах улиц Чичерина – Братьев Кашириных – Ворошилова – проспекта Победы «возможно снижение давления воды». Однако, как сообщают жители северо-запада, в домах, попавших под ограничение, вода поднимается только на первые этажи. Завершить работы планируется к утру завтрашнего дня.

Для бесперебойного водоснабжения организована работа водоматов в бесплатном режиме по адресам:

улица Чичерина, 27, 37б;

улица 40 лет Победы, 26;

улица 250 лет Челябинска, 1а, 11;

улица ул. Братьев Кашириных, 118а;

улица Университетская Набережная, 103.

Кроме того, организован подвоз воды. «Спецтранспорт прибыл к жилому дому №131а по улице Братьев Кашириных», – уточнили в МУП ПОВВ.

Челябинск, Виктор Елисеев

