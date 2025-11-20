20 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

20.11.2025, четверг

10:00 Челябинск – Прямой потомок семей фон Мекк, Чайковских, Давыдовых, основатель Фонда фон Мекк, просветитель, коллекционер, издатель Денис фон Мекк проведет лекцию «Родословная семьи Чайковских» (специальная детская школ искусств при ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, ул. Советская, 51)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:00 Челябинск – Обучение спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

10:30, 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Интерактивная лекция в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям совместно с Государственным комитетом по делам ЗАГС Челябинской области (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 Челябинск – Торжественная передача Пушкинианы 1950-1990-х годов (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

13:00 Челябинск – Дискуссионный клуб «Фольклорный путеводитель по Южному Уралу» для студентов вузов и ссузов: творческий мастер-класс «Русская кукла», выставка готовых кукол (Центр «ВИПР», ул. Елькина, 45а, 19-й этаж)

13:00 Челябинск – Встреча «Косточковые культуры на Южном Урале» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

13:00 Челябинск – Библиоигротека «Читаем, играем» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

13:00 Челябинск – Книгообмен «Буккроссинг вслепую с литературным клубом с Агнией Вязовской» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – День поздравления «Милый образ матери» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

14:00 Челябинск – Конкурсно-игровая программа «Мама милая моя» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7) (по записи)

14:00 Челябинск – Практикум «Ресурсы библиотеки» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Новогодняя елка своими руками» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Правовые консультации по работе с СПС «Гарант», «Консультант Плюс», «Законодательство России (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Роспись шопера» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Встреча «Процессный подход и бережливое производство» для предпринимателей (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию зимнего пейзажа под руководством члена Союза художников России, заслуженного работника культуры Татарстана Илюса Хасанова (для участия необходимы: краски гуашь, кисти, альбом) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

16:30 Челябинск – Стилизованный коллажный вечер «Темная академия» для молодежи (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Литературная гостиная о К. Симонове «Фронт ждал его стихов» – Библиотека №32 им. М. Горького (пр. Ленина, 5, 775-22-44)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

