На северо-западе Челябинска все еще не могут наладить водоснабжение после аварии

Дома в нескольких кварталах на северо-западе Челябинска остаются без воды.

Как уже сообщал «Новый День» , ограничение ввели поздно вечером вчера, 19 ноября, в связи с ремонтными работами на водоводе в районе дома №137 по улице Братьев Кашириных.

В МУП ПОВВ Челябинска заявили, что возможно снижение давления воды в границах улиц Чичерина – Братьев Кашириных – Ворошилова – проспекта Победы. Однако, как сообщают жители северо-запада, в домах, попавших под ограничение, вода если и была, то только на первых этажах.

Воду планировали подать к утру четверга, 20 ноября. Ночью на муниципальном предприятии сообщили, что работы завершены и началось постепенное наполнение системы. Однако утром жители многих домов, попавших под отключение, заявили, что воды у них так и не появилось.

По информации МУП ПОВВ, ремонтные бригады устанавливают причины, из-за которых вода так и не вернулась в краны жителей северка.

Пока продолжают работать в бесплатном режиме водоматы по адресам:

улица Чичерина, 27, 37б;

улица 40 лет Победы, 26;

улица 250 лет Челябинска, 1а, 11;

улица ул. Братьев Кашириных, 118а;

улица Университетская Набережная, 103.

Также организован подвоз воды. «Питьевые бочки установлены в непосредственной близости от домов по адресам: проспект Победы, 38а и улица Братьев Кашириных, 131а», – уточнили в МУП ПОВВ.

Челябинск, Виктор Елисеев

