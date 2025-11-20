На перекрестке под Челябинском светофоры дооборудовали новыми секциями

На перекрестке в Сосновском районе меняется схема движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на регулируемом пересечении автомобильных дорог «Красное Поле – Полетаево» и «Шершни – Северный – Обход Челябинска» светофоры дооборудовали дополнительными секциями для поворота налево.

«Введение дополнительной фазы в режим работы светофорного объекта позволит не только упорядочить движение транспортных потоков, но и существенно повысит безопасность дорожного движения, исключая конфликтные ситуации», – заверили в ведомстве.

В связи с началом работы новых светофорных секций схема организации дорожного движения на указанном перекрестке изменена.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube