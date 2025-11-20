Южноуральских депутатов не смутила дыра в бюджете в пятую часть доходов казны

Южноуральские депутаты поддержали власти региона в стремлении вогнать область в долги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, депутаты регионального парламента приняли проект бюджетана 2026-2028 годы в первом чтении.

Региональный бюджет сформирован на основе прогноза социально-экономического развития региона с общим объемом доходов на 2026 год в 318,8 миллиарда рублей. Об этом на заседании парламента, состоявшемся сегодня, 20 ноября, рассказал глава ведомства Иван Родионов.

На 90% доходы бюджета складываются из собственных – налоговых и неналоговых – поступлений в сумме 285,8 миллиарда рублей. Также региону частично распределены федеральные средства – 32,6 миллиарда рублей.

Второе и третье чтение проекта главного финансового документа региона состоится в декабре.

Таким образом, доходы казны, по расчетам чиновников, изменятся незначительно: в 2025 году (в редакции главного финансового документа от 28 августа текущего года) их объем определен в 307,6 миллиарда.

При этом расходы оцениваются в 379,4 миллиарда рублей. Это даже меньше соответствующего параметра бюджета нынешнего года после августовской корректировки (379,63 миллиарда), но больше, чем в первоначальной редакции (343,19 миллиарда рублей).

Таким образом, бюджетный дефицит в следующем году составит 60,5 миллиарда рублей. Это на две трети (66%) больше, чем предполагалось в первой редакции главного финансового документа области на 2025-2027 годы (36,1 миллиарда рублей). При этом следует учитывать, что к августу текущего года объем дефицита вырос вдвое – до 72,04 миллиарда рублей.

Однако столь существенный рост дефицита региональных парламентариев не смутил. Как не смутило и то, что покрывать его правительство, по всей видимости, планирует за счет размещения семилетних облигаций на беспрецедентную для региона сумму – 102,45 миллиарда рублей.

При этом нельзя сказать, что у южноуральских чиновников есть опыт работы с такими объемами государственных ценных бумаг. Хотя попытка успешного размещения была – в далеком уже 2020 году правительство Челябинской области разместило облигации на 7 миллиардов рублей со сроком погашения в ноябре 2027 года.

Интересно, что в планах заимствований на 2027 и 2028 годы столь значительных сумм также не фигурирует: в 2027 году планируется выпустить облигации на 16,74 миллиарда рублей, в 2028 – на 9,57 миллиарда.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube