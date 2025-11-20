Большинство челябинцев недовольны получаемыми на Новый год подарками

На новогодние подарки челябинцы намерены потратить, в среднем, 17 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 61% челябинцев не нравятся подарки, которые они получают на Новый год. Однако большинство не решается с ними расстаться. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами сайта «Авито».

Планируют дарить подарки на предстоящий Новый год 9 из 10 жителей Челябинска. Три этом три четверти (73%) займутся активной подготовкой к праздникам в декабре.

Значительная часть покупок приходится на первые числа месяца (30%). Еще 20% намерены приступить к выбору подарков в середине декабря. Чуть меньше респондентов (17%) признались, что предпочитают покупать их заранее – в ноябре. А есть и такие, кто присматривает и покупает подарки в течение всего года (9%).

При этом все чаще челябинцы делают это в онлайне. Так, 81% южноуральцев заявили, что в основном заказывают подарки в интернет-магазинах или на онлайн-платформах, из них 34% делают это почти всегда. В основном это молодежь до 35 лет (49%) – они ценят удобство, ассортимент и возможность выбрать подарок без предпраздничной суеты.

Наиболее популярным подарком на Новый год жители Челябинска считают сладости (39%). Еще 30% собираются подарить своим близким косметику и парфюмерию. Каждый четвертый (24%) предпочитает не рисковать, а потому в качестве презента собирается преподнести подарочные сертификаты.

Женщины чаще выбирают в качестве подарка элементы декора и украшения дома (30% против 16% мужчин), а также одежду и аксессуары (28% против 21%). Мужчины чаще покупают электронику и технику (33% против 14% женщин) или просто дарят деньги (25% против 19%). Следует также отметить, что среди молодежи 18-24 лет пользуются популярностью подарки, сделанные своими руками (22% против 9% во всей выборке).

В среднем на подарки в этом году участники опроса планируют потратить около 17 тысяч рублей. Причем мужчины в среднем закладывают бюджет на 25% больше, чем женщины. При этом 37% опрошенных хотели бы уложиться в 5 тысяч рублей. Еще 36% готовы потратить от 5 тысяч до 15 тысяч, 8% – от 15 тысяч до 30 тысяч. Больше этих сумм готовы потратить 19% респондентов.

А вот с соответствием подарков желаниям их адресатов дело обстоит не слишком хорошо. Возможно, именно поэтому каждый третий участник опроса (33%) заявил, что предпочитает в качестве презента деньги. Еще 24% согласны на подарочные сертификаты. Такое же число респондентов назвали желаемой электронику, а 19% – косметику или парфюмерию. Также в топ-5 самых востребованных подарков вошли ювелирные украшения (18%).

Молодые люди чаще других хотят, чтобы им подарили сладости (21%), книги (16%) и вещи ручной работы (15%).

Увы, но большинство респондентов (61%) признались, что получают обычно неудачные подарки. Но, оказывается, даже ненужная вещь, полученная от близкого человека, дорога челябинцам. А потому большинство из них (40%) сохраняют подарки, хотя и не используют. 11% решаются их передарить, а 6% – продают.

Челябинск

