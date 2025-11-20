Одного из лидеров экстремистского сообщества «Махонинские»* объявили в розыск

Младшего из братьев Махониных объявили в розыск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , МВД России объявило в розыск предпринимателя Андрея Махонина, одного из основателей и лидеров признанной экстремистским объединением группировки «Махонинские»*. Информация об этом размещена в базе данных силового ведомства.

«Разыскивается по статье УК», – говорится в карточке, опубликованной в реестре МВД.

Андрей – младший из оставшихся в живых братьев Махониных, основателей и лидеров объединения «Махонинские»*. Напомним, в октябре сего года Генпрокуратура потребовала признать экстремистским челябинское объединение «Махонинские»*. По мнению ведомства, его участники придерживаются уголовных традиций и идеологии, обогащаясь криминальными способами.

В числе ответчиков было два десятка человек – основатели общества братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. В Генпрокуратуре утверждали, что члены организации совершали вымогательства, грабежи и прочие преступления; объединение контактирует с лидерами других преступных групп и контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы.

В связи с этим надзорное ведомство потребовало изъять принадлежащие «Махонинским»* фирмы, а также более сотни объектов недвижимости и транспортные средства общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, передав их в собственность государства.

14 ноября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры: объединение «Махонинские»* признано экстремистским, принадлежащие его участникам активы и имущество переданы в доход государства.

После окончания судебного заседания сотрудники ФСБ задержали выходившего из здания Александра Махонина. В отношении него и других участников объединения возбудили уголовное дело по признакам организации преступного сообщества.

Позднее Александра Махонина отправили под домашний арест, приняв во внимание медицинские показания.

*Признано экстремистским

Челябинск, Виктор Елисеев

