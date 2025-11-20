Жители челябинского поселка остались без водоснабжения

Масштабное отключение в поселке Новосинеглазово в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУП ПОВВ Челябинска, водоснабжение временно приостановлено для проведения восстановительных работ.

Без воды остаются жители следующих домов:

улица Челябинская: 11, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 52, 53, 54;

улица Геологов: 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 32;

улица Заводская (Новосинеглазово): 1, 3, 5;

улица Плановая: 1, 3;

улица Ключевая (Новосинеглазово): 7, 8а, 10, 12, 14;

улица Горная (Новосинеглазово): 2б, 3а;

улица Кирова (Новосинеглазово): 1, 3, 4, 6;

улица Советская (Новосинеглазово), 33а;

Станционная (Новосинеглазово): 3а, 20, 22;

Полевая, Малая, Рабочая, Заводская, Плановая, Горная, Громова, Северная, Чапаева – улицы частного сектора.

Кроме того, для устранения повреждения временно приостановлено водоснабжение еще на одном участке в Советском районе Челябинска:

улица Блюхера: 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 81а;

улица Мебельная, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 86, 88;

улица Братская, 3а, 3б;

улица Рылеева, 2б, 2в;

улица Знаменская, 3, 4, 12, 14;

улица Дарвина, 107, 109, 111, 113, 115.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube