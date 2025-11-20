Прокуратура занялась аварией на водоводе на северо-западе Челябинска

После аварии на сетях в Калининском районе Челябинска прокуратура нашла нарушения в действиях МУП ПОВВ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска начало проверку по факту длительного отсутствия водоснабжения населения.

Напомним, авария в районе дома №137 по улице Братьев Кашириных произошла вчера, 19 ноября.

Поздно вечером в МУП ПОВВ предупредили о возможном снижении давления воды в границах улиц Чичерина – Братьев Кашириных – Ворошилова – проспекта Победы. Однако, как сообщают жители северо-запада, в домах, попавших под ограничение, вода если и была, то только на первых этажах.

Воду планировали подать к утру четверга, 20 ноября. Ночью на муниципальном предприятии сообщили, что работы завершены и началось постепенное наполнение системы. Однако утром жители многих домов, попавших под отключение, заявили, что воды у них так и не появилось.

Позднее на водоканале заявили, что сегодня ремонтные работы завершены, водоснабжение восстановлено в 11:53.

«По результатам проверки выявлены нарушения в действиях МУП ПОВВ в части ненадлежащего контроля за состоянием инженерных сетей», – сообщили в прокуратуре.

Прокурором руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube