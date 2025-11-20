«Трактор» потерпел четвертое поражение подряд

Челябинский «Трактор» на домашнем льду уступил «Амуру» из Хабаровска – 4:6.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первый период встречи оказался даже несколько перенасыщен заброшенными шайбами: на двоих команды накидали сразу семь.

Открыли счет гости на 6-й минуте встречи – отличился Артем Шварев. Две минуты спустя Алекс Галченюк увеличил разрыв – 2:0, гости ведут.

Но на 10-й минуте Андрей Прибыльский ворвался в зону «Амура» и без каких-либо помех спокойно оправил шайбу в ворота дальневосточников – 1:2.

На 15-й минуте матча Кирилл Петьков вновь увеличивает отрыв хабаровчан – 3:1.

В начале 17-й минуте Егор Коршков снова сокращает отставание – 2:3. Но не проходит и минуты, как Кирилл Ураков делает счет 4:2, и штаб «Трактора» отправляет Криса Дригера отдохнуть. Его место в воротах «черно-белых» занимает Савелий Шерстнев.

Впрочем, и он пропустил уже в первом периоде: на 19-й минуте Кирилл Петьков оформляет дубль.

Ко второй двадцатиминутке челябинцы собрались. И хотя в этом игровом отрезке была заброшена всего одна шайба, записал ее на свой счет форвард хозяев Андрей Светлаков.

А на 43-й минуте встречи свое слово сказал Джош Ливо – 4:5, и «Трактор» возвращается в игру. Но – увы. На 59-й минуте Савелий Шерстнев убегает с ворот, уступая место на площадке шестому полевому игроку. И на 60-й минуте Алекс Галченюк отправляет шайбу в пустые ворота – 6:4.

Итог – четвертое подряд поражение «Трактора».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube