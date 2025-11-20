«Металлург» в гостях вырвал победу у «Автомобилиста»

Магнитогорский «Металлург» в Екатеринбурге в упорной борьбе одолел «Автомобилист» – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , открыли счет в матче хозяева.

На 9-й минуте встречи «Металлург» остался в меньшинстве. На 10-й минуте Рид Буше прошел по флангу и отдал шайбу в центр Кертису Волку, а тот отправил ее прямиком в ворота магнитогорцев – 1:0.

На 15-й минуте гости ответили «Автомобилисту» тем же: Михаил Федоров реализует численное преимущество и сравнивает счет – 1:1.

Второй период прошел в обоюдной, но долгое время безголевой борьбе. Лишь на 40-й минуте Робин Пресс получил пас от Руслана Исхакова и, пройдя вперед, резким броском вывел «Магнитку» вперед – 2:1.

На 43-й минуте встречи хозяева провели быструю атаку, и Александр Шаров ударом с близкого расстояния сравнял счет. Через минуту Дерек Барак опять вывел «Металлург» вперед. Но еще через минуту Алексей Бывальцев снова устанавливает равновесие – 3:3.

На 51-й минуте «Автомобилист» остается вчетвером на площадке. И на 52-й минуте Владимир Ткачев сделал пас к воротам, Дерек Барак переправил шайбу на дальнюю штангу, и Роман Канцеров отправил ее в пустой угол – 4:3, магнитогорцы впереди.

На 56-й минуте Роман Канцеров отправился на скамейку штрафников, и екатеринбуржцы ринулись на штурм ворот гостей. Но магнитогорцы выстояли. А на 59-й минуте в меньшинстве оказались уже игроки «Автомобилиста». Несмотря на это, хозяева все-таки сняли вратаря в пользу дополнительного полевого игрока. И на 60-й минуте Никита Михайлис поразил пустые ворота екатеринбуржцев – 5:3.

Это не остановило «Автомобилист». Через 22 секунды Артем Каштанов сокращает отставание до минимума. Но оставшихся 13 секунд недостаточно, чтобы забросить еще одну шайбу ворота лидера КХЛ.

5:4 – «Металлург» оказался чуть сильнее в практически равной борьбе.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube