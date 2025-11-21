21 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

21.11.2025, пятница

08:30 Челябинск – Литургия в преддверии открытия скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» (кафедральный собор Рождества Христова, пр. Героя России Евгения Родионова, 1)

10:00 Челябинск – Громкие чтения «Любимые сказки Дедушки Мороза» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

11:00 Челябинск – Освящение и открытие скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» (площадь у кафедрального собора Рождества Христова, пр. Героя России Евгения Родионова, 1)

11:00 Челябинск – Открытие X Международной научно-практической конференции MEDIAОбразование «От истоков к новым горизонтам цифровой безопасности» (Челябинский институт развития профессионального образования, ул. Воровского, 36)

11:00 Челябинск – «Марафон добрых дел»: прием участников специальной военной операции и членов их семей в формате «Правомобиля» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная работе мобильного приложения МЧС Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

11:35 Челябинск – Выступление Архиерейского хора «Аксиос» (площадь у кафедрального собора Рождества Христова, пр. Героя России Евгения Родионова, 1)

13:00 Челябинск – Урок мужества с участниками программы «Герои Южного Урала» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

13:00 Челябинск – Библиогид «Тысяча мудрых страниц» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча с ветераном специальной военной операции Виктором Изотовым, разведотряд «БАРС» (пл. Революции, 4)

14:00 Челябинск – Кофе с психологом: групповая терапия на тему ресурсов и новых стартов (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Поэтическая встреча «Живи и здравствуй, мой район!» к 90-летию Ленинского района в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

17:30 Челябинск – III литературно-поэтический вернисаж «Муза на службе Богу» в рамках секции по культуре XII Областных образовательных Рождественских чтений (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:00 Челябинск – Цикл «Занимательное киноведение»: лекция «Другие роботы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

18:00 Челябинск – Концерт «Музыка – это дорога» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

