В Челябинской области выросла доля убыточных предприятий

Доля прибыльных компаний снижается на Южном Урале третий месяц.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти каждое третье предприятие Челябинской области оказалось убыточным. Это следует из информации «Челябинскстата», посвященной финансовым результатам деятельности организаций региона в январе-августе 2025 года.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий в августе оказался положительным, достигнув 147,8 миллиарда рублей. При этом прибыль в общем размере 213,2 миллиарда рублей получили 68,7% организаций. Это худший результат за последние четыре месяца.
Отметим, что число прибыльных компаний в Челябинской области неуклонно росло практически все первое полугодие, увеличившись с 66,8% в январе текущего года до 70,5% в мае. Однако уже в июне доля прибыльных организаций начала сокращаться.
При этом просроченная кредиторская задолженность организаций растет с апреля сего года и в августе достигла 64,4 миллиарда рублей. Растет и просрочка по дебиторской задолженности: с апреля она увеличилась более чем на 10 миллиардов рублей, достигнув 79,8 миллиарда рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
