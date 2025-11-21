В Челябинской области выросла доля убыточных предприятий

Доля прибыльных компаний снижается на Южном Урале третий месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , почти каждое третье предприятие Челябинской области оказалось убыточным. Это следует из информации «Челябинскстата», посвященной финансовым результатам деятельности организаций региона в январе-августе 2025 года.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий в августе оказался положительным, достигнув 147,8 миллиарда рублей. При этом прибыль в общем размере 213,2 миллиарда рублей получили 68,7% организаций. Это худший результат за последние четыре месяца.

Отметим, что число прибыльных компаний в Челябинской области неуклонно росло практически все первое полугодие, увеличившись с 66,8% в январе текущего года до 70,5% в мае. Однако уже в июне доля прибыльных организаций начала сокращаться.

При этом просроченная кредиторская задолженность организаций растет с апреля сего года и в августе достигла 64,4 миллиарда рублей. Растет и просрочка по дебиторской задолженности: с апреля она увеличилась более чем на 10 миллиардов рублей, достигнув 79,8 миллиарда рублей.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube