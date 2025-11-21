Южноуральские производители вынуждены снижать цены на промышленные товары

В Челябинской области промпредприятия продолжают снижать цены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , индекс цен производителей промышленных товаров по Челябинской области в октябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 1,1%, с декабрем 2024 года – на 2,8%. Об этом сообщил «Челябинскстат».

При этом в различных видах экономической деятельности ситуация неоднородна. Так, если в обрабатывающих производствах зафиксировано падение цен на 1,6%, то в добывающих – наоборот, рост на 2,3%. А компании, специализирующиеся на водоснабжении, водоотведении и вывозе мусора подняли ценник и вовсе на 2,9%. В энергетике индекс практически не изменился, составив 100,1%.

По сравнению с декабрем 2024 года расценки производителей по основным видам экономической деятельности изменился в пределах от -13,5% (водоснабжение и проч.) до +14,4% (обеспечение электроэнергией, газом и теплом). Цены на товары промобработки также ощутимо просели – на 3,5%. В добывающей промышленности падение еще значительнее – на 4,9%.

Продолжающееся уже второй месяц падение цен производителей на промышленные товары наряду с ростом дебиторской задолженности организаций региона может свидетельствовать о развитии негативных тенденций в экономике региона. В условиях дефицита денежной массы в реальных секторах экономики предприятия вынуждены снижать цены (при этом инфляция, а значит, и себестоимость производства продолжают расти). Но даже в этих условиях контрагенты не торопятся с ними рассчитываться.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube