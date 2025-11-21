В Магнитогорске женщина набросилась на судью с кулаками

Жительница Магнитогорска решила оплатить судье за штраф.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 43-летняя жительница Магнитогорска предстанет перед судом за насильственные действия против судьи.

По версии следствия, в мае 2025 года набросилась на мирового судью Правобережного района города металлургов в ее собственном кабинете и несколько раз ударила ее рукой в плечо.

Во время следствия магнитогорчанка заявила, что таким образом отплатила судье за вынесенный ей штраф. Ранее женщина приговорила уралочку к штрафу за нанесение побоев. После вступления постановления в законную силу горожанка оплатила 7 тысяч рублей и явилась в суд, чтобы лично передать квитанцию об оплате. А закончилось все рукоприкладством.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. Несдержанной горожанке теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

