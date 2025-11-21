В челябинских парках начинают работу ледовые катки

Первый в сезоне ледовый каток откроют в челябинском парке имени Терешковой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в субботу, 22 ноября, в парке имени Валентины Терешковой состоится открытие ледового катка.

Челябинцев приглашают на зрелищные выступления лучших воспитанников спортивной школы фигурного катания «Тодес», увлекательные викторины и конкурсы на льду. Праздник начнется в 11:00.

В дальнейшем планируется проводить пять сеансов ежедневно (в будни сеанс катания, начинающийся с 12:00, бесплатный).

В пятницу, субботу и праздничные дни – дополнительный сеанс с 22:00.

В понедельник каток не работает.

Каток в детском парке имени Валентины Терешковой станет в этом году первым большим катком, открывшимся в Челябинске. Как уточнили в городском комитете по культуре, работа по подготовке ледовых катков в городском саду имени Пушкина и парке имени Гагарина продолжается. Их открытие планируется на начало декабря.

Челябинск

