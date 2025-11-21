Снег, дождь, аномальное тепло. В выходные Южный Урал снова ждут температурные качели

В предстоящие выходные в Челябинской области будет непривычно тепло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, погода в регионе продолжает быть крайне неустойчивой.

«Температурные качели, осадки сменяющейся фазой от снега к дождю и обратно, гололедные явления и порывистый ветер, все это будет сопровождать южноуральцев в выходные и в начале следующей недели», – рассказали синоптики.

При этом южные районы области непогода практически обойдет стороной. В отличие от северных. А среднесуточная температура в третьей декаде ноября может превысить климатическую норму, составив 8 градусов выше нуля.

Предстоящей ночью региону обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем будет облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переохлажденного дождя, дождя, местами гололедные явления (гололед, на дорогах гололедица, утром и в первой половине дня в горах местами сильная).

Скорость южного ветра может достигать 10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4, -9 градусов по Цельсию, в горах и низинах до -13, днем +2, +7 градусов.

В воскресенье, 23 ноября, на севере осадки преимущественно в виде дождя, на юге преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-6 градусов выше нуля, днем +4, +9 градусов.

Заключительная неделя ноября начнется облачной погодой с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег), днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, +2 градуса, днем – 1-6 градусов выше нуля.

В Челябинске завтра днем синоптики обещают мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4, -6 градусов, днем +2, +4.

Осадки, преимущественно в виде дождя, продолжатся в областном центре и в воскресенье, 23 ноября. Ветер будет юго-западным и западным, 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1, +3, днем 5-7 градусов выше нуля.

В понедельник, 24 ноября, в Челябинске облачно с прояснением. Ночью небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -2 градуса, днем +1, +3.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube