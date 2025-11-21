Экс-губернатор Челябинской области судится с уральскими журналистами

Михаил Юревич требует с журналистов Ура.ру 94 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , иск бывшего губернатора Челябинской области и экс-владельца грруппы «Макфа» Михаила Юревича рассматривает Ленинский районный суд Екатеринбурга. Очередное заседание по нему прошло сегодня, 21 ноября.

Согласно информации, опубликованной в картотеке суда, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации представители Юревича подали в апреле текущего года. Среди ответчиков учредитель Ура.ру, само агентство и 12 журналистов – сотрудников СМИ, в том числе редактор Ura.ru Денис Аллаяров, главный редактор агентства Диана Козлова, заместителя руководителя челябинского бюро Владимир Васин и другие.

Бывший высокопоставленный чиновник требует опровергнуть информацию, содержащуюся в 46 публикациях, появившихся с апреля 2024 по январь 2025 года. В них со ссылкой на позицию Генпрокуратуры, выступившей с иском о национализации «Макфы», в различных формулировках говорилось, что «бизнес имел коррупционное происхождение, так как основные владельцы – экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов – занимались им, будучи представителями органов власти».

«По мнению истца, распространенные в СМИ сведения носят характер, порочащий честь, достоинство и деловую репутацию Юревича: что у него, Юревича, нет обвинительных приговоров за «совершение какого-либо преступления» и он даже не привлекался ни к административной, ни к дисциплинарной ответственности за коррупционные или иные правонарушения», – цитирует ЕАН изложенные представителями экс-губернатора претензии.

При этом адвокаты бывшего чиновника специально подчеркивают, что рассмотренное Центральным районным судом Челябинска гражданское дело об изъятии имущества не является уголовно-правовой санкцией. Это – специальная мера частной превенции, основанная на презумпции незаконности происхождения имущества, которая применяется в связи с предполагаемым совершением служащим неправомерного деяния.

В качестве компенации экс-губернатор требует 94 миллиона рублей, которые «будут направлены на благотворительные и гуманитарные цели»

Напомним, в марте 2024 года Генеральная прокуратура потребовала национализировать имущество семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний. В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая более 30 предприятий, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

В ходе рассмотрения иска защита ответчиков предлагала выкупить акции АО «Макфа» за 10 миллиардов рублей (при этом часть акций должна была остаться у государства). Однако суд иск Генпрокуратуры об изъятии активов семейств Юревичей и Белоусовых удовлетворил. Подчеркнув при этом, что решение подлежит немедленному исполнению.

Одновременно Генпрокуратура потребовала взыскать с прежних владельцев группы «Макфа» и связанных с ними лиц дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных ими за 20 с лишним лет.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube