Бизнесмена из Челябинска оштрафовали на 300 тысяч рублей за падение ребенка со скалодрома

Предприниматель из Челябинска осужден за травму несовершеннолетней на занятиях по скалолазанию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 32-летнего индивидуального предпринимателя виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, инцидент произошел в августе 2024 года на «Изумрудном карьере» в центре «Хочу Лазать», где проходили тренировочные занятия по скалолазанию. Пришедшая туда 7-летняя девочка взобралась на высоту не менее 2,5 метров, упала на необорудованную страховочными матами поверхность и получила компрессионный перелом двух позвонков и закрытый перелом лодыжки. Повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования установили, что занимался ребенок под присмотром 15-летней девушки, не обладавшей необходимой квалификацией и специальными познаниями техники безопасности.

Хозяин центра свою вину признал, возместил родителям пострадавшей моральный вред и материальный ущерб. Кроме того, были утверждены локальные акты, регламентирующие технику безопасности при проведении занятий.

Суд оштрафовал предпринимателя на 300 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

