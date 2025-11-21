российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 ноября 2025, 16:46 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Бизнесмена из Челябинска оштрафовали на 300 тысяч рублей за падение ребенка со скалодрома

Предприниматель из Челябинска осужден за травму несовершеннолетней на занятиях по скалолазанию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 32-летнего индивидуального предпринимателя виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, инцидент произошел в августе 2024 года на «Изумрудном карьере» в центре «Хочу Лазать», где проходили тренировочные занятия по скалолазанию. Пришедшая туда 7-летняя девочка взобралась на высоту не менее 2,5 метров, упала на необорудованную страховочными матами поверхность и получила компрессионный перелом двух позвонков и закрытый перелом лодыжки. Повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования установили, что занимался ребенок под присмотром 15-летней девушки, не обладавшей необходимой квалификацией и специальными познаниями техники безопасности.

Хозяин центра свою вину признал, возместил родителям пострадавшей моральный вред и материальный ущерб. Кроме того, были утверждены локальные акты, регламентирующие технику безопасности при проведении занятий.

Суд оштрафовал предпринимателя на 300 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,