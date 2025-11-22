22 – 24 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

22.11.2025, суббота

10:00 Челябинск – Уральский беременный форум (Radisson Blu Hotel Chelyabinsk, ул. Труда, 179)

11:00 Челябинск – Открытие ледового катка в парке им. В.В.Терешковой

11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)



11:00 – 17:00 Челябинск – День словаря «Книги которые знают всё» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30, 13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча «Пушкин для иностранцев. О переводах произведений на иностранные языки» в городском Пушкинском обществе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

23.11.2025, воскресенье

10:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча «Нетворкинг» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Курсы татарского языка для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:30 Челябинск – Мастер-класс «Когда рождается поэт?» в клубе «Родник» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Видеокруиз «На экране рассказы Николая Носова» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

12:00 Челябинск – Встреча «Музыка мгновений» в клубе «Ретро» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Клуб настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал истории)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:00 Челябинск – Встреча литературной студии «Верность слову» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

14:00 Челябинск – Встреча «Ромкомы. Любовь на больших экранах» в рамках лектория «Магия экрана» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

14:00 Челябинск – Встреча в воскресной студии «Литературная мастерская» с участием поэтов и писателей членов Российского союза писателей (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Мамочке подарок приготовлю я» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

14:00 Челябинск – Встреча клуба любителей отечественной песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Концерт-посвящение в клубе «Струны души» ко Дню матери (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

24.11.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Литературный вечер «Александр Блок. Неизвестные страницы жизни и творчества» в клубе «Дождинка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Литературное знакомство «Научи свое сердце добру» к 120-летию со дня рождения Гавриила Троепольского (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

14:00 Челябинск – Открытая лекция по продвижению «Виды целевых аудиторий разные подходы к разным ЦА» от Veca Rony (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультации «Найти героя»: поиск сведений об участниках Великой Отечественной войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Книжный клуб по двум томам сборника коротких рассказов «Прочитано» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Мастер-классы по изготовлению домашних оберегов «Матрешка» и «Чебурашка (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

