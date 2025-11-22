На трассе М-5 «Урал» слетели с дороги два большегруза

На трассе М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) слетели с дороги два большегруза.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной ГАИ, первый инцидент произошел на 1623 км в районе Усть-Катава. Грузовой Mercedes вынесло на встречную полосу и развернуло поперек.

Второй грузовик ушел в кювет на 1582 км – его полностью снесло с дороги. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В ГАИ отмечают, что на трассе идет дождь и дорожное покрытие скользкое.

Челябинск, Павел Зварзин

