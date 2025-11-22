российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 ноября 2025, 10:20 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

На трассе М-5 «Урал» слетели с дороги два большегруза

На трассе М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) слетели с дороги два большегруза.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной ГАИ, первый инцидент произошел на 1623 км в районе Усть-Катава. Грузовой Mercedes вынесло на встречную полосу и развернуло поперек.

Второй грузовик ушел в кювет на 1582 км – его полностью снесло с дороги. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В ГАИ отмечают, что на трассе идет дождь и дорожное покрытие скользкое.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,