Жители одного из микрорайонов Челябинска не могут добиться пешеходного перехода на дороге в школу

Жители микрорайона «Белый хутор» не могут добиться пешеходного перехода на дороге в школу. В течение трех лет они требуют, чтобы местные власти организовали безопасный маршрут для более 1,5 тыс. детей, но получают лишь отписки.

«Тротуар к предполагаемому месту перехода есть, а самого пешеходного перехода – нет. Чтобы добраться до ближайшего, детям приходится делать огромный «крюк» длиной в 700 метров. И даже его нельзя назвать безопасным: он не оборудован искусственной неровностью и мигающим знаком. Недавно там произошло трагическое ДТП со смертельным исходом»,– рассказали в Челябинском отделении «Народного фронта».

Многим семьям уже пришлось отказаться от вечерних секций в школе из-за небезопасного маршрута. ОНФ обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку и принять необходимые меры.

Челябинск, Павел Зварзин

