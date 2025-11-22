«Металлургу» понадобились буллиты, чтобы победить «Адмирал»

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду с трудом одолел «Адмирал» из Владивостока – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , начали хозяева бодро, и уже на 3-й минуте матча Никита Михайлис зарядил из правого круга вбрасывания под перекладину «моряков» – 1:0, «Металлург» открывает счет.

А дальше начались неожиданности. На 7-й минуте встречи Дмитрий Завгородний сравнял счет. А через четыре минуты он же оформил дубль – «Адмирал» забивает в меньшинстве и уже выходит вперед.

Лишь во втором периоде магнитогорцы смогли отыграться. На 28-й минуте матча Михаил Федеров замкнул розыгрыш Владимира Ткачева и Романа Канцерова, в касание отправив шайбу в ворота гостей – 2:2.

Игра явно давалась южноуральцам с трудом. При практически двойном преимуществе по броскам и ударам в створ ворот хозяева никак не могли забить.

Наконец, на 52-й минуте Робин Пресс набросил к воротам «моряков» от синей линии, шайба попала в грудь голкиперу «Адмирала», и первым к отскоку подоспел Владимир Ткачев, поразив пустые ворота – 3:2, «Магнитка» выходит вперед.

Но удержать этот счет до конца основного времени хозяева не смогли. За 1 минуту 13 секунд до сирены Даниил Гутик сравнял счет.

Овертайм победителя также не выявил. Но в серии буллитов удача была на стороне «Металлурга» – 4:3, тяжелейшая победа магнитогорцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

