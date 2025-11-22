На Южном Урале ожидаются сильные осадки

Воскресенье, 23 ноября, на Южном Урале не будет благоприятным днем для прогулок – как пеших, так и автомобильных.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, днем 23 ноября в отдельных районах региона ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, переохлажденного дождя, налипание мокрого снега на провода, на дорогах местами гололедица.

Водителям рекомендуют по возможности скорректировать планы на дальние поездки, а пешеходам – выбирать обувь с нескользкой подошвой и не торопиться.

Челябинск, Павел Зварзин

