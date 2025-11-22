российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 ноября 2025, 23:23 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

На Южном Урале ожидаются сильные осадки

Воскресенье, 23 ноября, на Южном Урале не будет благоприятным днем для прогулок – как пеших, так и автомобильных.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, днем 23 ноября в отдельных районах региона ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, переохлажденного дождя, налипание мокрого снега на провода, на дорогах местами гололедица.

Водителям рекомендуют по возможности скорректировать планы на дальние поездки, а пешеходам – выбирать обувь с нескользкой подошвой и не торопиться.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Транспорт,